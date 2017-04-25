В ПДС сообщили о гибели 20 бойцов при турецком авиаударе в Сирии

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Двадцать бойцов курдского ополчения YPG погибли и 18 были ранены в результате турецкого авиаудара утром во вторник по северу Сирии, сообщил пресс-секретарь ополчения Редур Хелиль (Rêdûr Xelîl).

Среди раненых трое в тяжелом состоянии, сообщает со ссылкой на пресс-секретаря курдское агентство Firat. Также разрушены объекты YPG.

Утром во вторник турецкая авиация нанесла авиаудары по курдским районам на севере Сирии и Ирака, а также начала артобстрел района Шахба на севере Сирии.

В Ираке (район Шенгал) погибли 5 курдских ополченцев, 9 получили ранения. Также погиб один мирный житель, один ранен.

Целью турок являются базы ополчения YPG, которое Турция связывает с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Между тем именно YPG совместно с американской авиацией и спецназом ведут сейчас штурм сирийских городов Ракка и Табка, занятых ИГ*.

Лидеры сирийских курдов обратились к США с просьбой оказать влияние на Турцию, пригрозив остановить наступление на Ракку.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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