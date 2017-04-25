Глава ПДС: Турция не могла бы нанести удар по курдам без одобрения коалиции

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ВВС Турции не решились бы на авиаудары по позициям сил самообороны сирийских курдов без одобрения возглавляемой США международной коалиции, заявил РИА Новости сопредседатель сирийской курдской Партии демократического союза (ПДС/PYD) Салих Муслим.

Командование курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) утром во вторник заявило о погибших в ходе авиаудара со стороны Турции по позициям курдских ополченцев на северо-востоке Сирии. О прошедшей минувшей ночью воздушной операции против YPG сообщил также генштаб ВС Турции.

"Без одобрения коалиции Турция не могла бы провести подобную операцию, ее самолеты не поднялись бы в воздух в регионе. Коалиция должна выступить с заявлением по поводу атаки турецких истребителей и разъяснить, было ли им заранее известно о готовящемся ударе. Они должны прокомментировать этот шаг и дать ему оценку", — заявил Муслим.

"Турецкие военные и так каждый день обстреливали деревни в регионе из танков и гаубиц. Но удара такого масштаба мы не ожидали — в воздушной атаке турецких ВС участвовали 26 истребителей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, удар турецких ВС повлияет на ход операции по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. "Ее дальнейшее проведение может оказаться под угрозой", — добавил сопредседатель ПДС.

Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с ИГ*.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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