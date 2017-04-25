ВС России оставил в силе 16-летний срок боевику ИГ*, воевавшему в Сирии

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Верховный суд РФ во вторник признал законным приговор в отношении жителя Астрахани Руслана Магомадова, получившего 16 лет колонии за участие в боевых действиях на территории Сирии в рядах "Исламского государства"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Военная коллегия постановила: приговор Северо-Кавказского окружного военного суда в отношении Руслана Магомедова оставить без изменения", — сказала представитель суда.

Согласно приговору, подсудимый будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствие установило, что в 2015 году Магомадов прошел обучение в учебно-тренировочном лагере ИГ* и далее участвовал в деятельности незаконных вооруженных формирований в составе так называемого "Казахского джамаата" — структурного подразделения "Исламского государства", расположенного в окрестностях сирийского города Ракка.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>