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Война в Сирии
Война в Сирии

Город-феникс: как жители поднимают Алеппо из руин

Сюжет:
Ситуация в Алеппо (1005)
12:3925.04.2017
(обновлено: 12:55 25.04.2017)
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© AP Photo / Hassan AmmarПанорама Алеппо, Сирия. Архивное фотоПанорама Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar

АЛЕППО (Сирия), 25 апр — РИА Новости. Восстановление гражданской инфраструктуры сирийского города Алеппо, недавно освобожденного от боевиков-исламистов и затем разминированного при участии российских саперов, идет полным ходом, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Рабочие на стройплощадке трудятся словно муравьи: кто-то катит бочку, кто-то чистит клумбы, а кто-то штукатурит стены, посеченные осколками. Восстановление некогда лучшего туристического клуба Алеппо идет полным ходом. Повсюду слышен стук молотков и визг "болгарок".

 

© РИА Новости . NewsTeam/Тимур АбдуллаевПерейти в фотобанкМужчина на улице в районе Аль Назирия в сирийском Аллепо
© РИА Новости . NewsTeam/Тимур Абдуллаев
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Мужчина на улице в районе Аль Назирия в сирийском Аллепо

Ремонт после террористов

Почти шесть лет "Андалузия" — так называется комплекс — находилась на линии соприкосновения с боевиками. Танцплощадка, ресторан, хамамы, бассейн пришли в запустение. До войны этот развлекательный комплекс был одним из излюбленных мест отдыха не только жителей Алеппо и других сирийских городов, но и иностранных туристов. Одновременно здесь могли отдыхать несколько тысяч человек.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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С сирийской провинцией Эль-Хасаке возобновилось транспортное сообщение

"Наш центр не работает с начала войны. Уже шесть лет. Все это время его обстреливали боевики. Мы понесли колоссальные убытки. Тем не менее, мы полны оптимизма. Главное, чтобы не возобновились боевые действия", — говорит инженер туристического комплекса Хассан Тарабиши.

Комплекс не имеет никакого отношения в военной инфраструктуре, но боевики на его разрушение мин и снарядов не жалели. Равно как и на другие объекты, в том числе и культурно-исторического наследия. Без оглядки разрушали все то, что привлекало в Алеппо миллионы туристов и паломников.

"Мы планируем закончить ремонт и открыть двери нашего туристического комплекса уже через три месяца. Деньги есть, нашли инвестора. Так что летом ждем первых посетителей", — рассказал инженер Тарабиши.

Строительный бум

В Алеппо сейчас едва ли не строительный бум. Мирные граждане латают разрушенные боевиками дома. Представители властей планируют ремонт социально-значимых объектов.

Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
В Алеппо возрождают конезавод, разворованный боевиками

"В нашем городе несколько десятков больниц нуждаются в восстановлении и ремонте. Процесс этот не быстрый и не дешёвый. Мы рассчитываем на поддержку государства. Сейчас созданы комиссии, которые оценивают ущерб", — рассказал журналистам инженер Сулейман Аль-Айуби.

В восточных кварталах города рабочие возводят новую современную больницу высотой в девять этажей. Ее строительство было начато еще до войны, но затем по понятным причинам остановилось. Теперь обещают закончить за полтора года.

Но рабочих рук не хватает: большинство мужчин на войне. Поэтому теперь наравне со взрослыми трудятся школьники. Гнут опалубку, забивают гвозди… До войны детский труд в Сирии был запрещен. Но сейчас этот закон отменили. Зарплата примерно 20 тысяч лир, это чуть больше 2 тысяч рублей. Но для многих семей это единственный источник дохода.

"Мне 15 лет. И это мой посильный вклад. Я восстанавливаю то, что было разрушено боевиками. Платят немного. Но это лучше, чем сидеть, сложа руки", — рассказал юный строитель Салех Ибрагим. По словам подростка, оба его брата работали на этой стройке, когда ещё только заливали фундамент. Сейчас они воюют. Очень символично, что теперь война ушла из Алеппо, и Салех Ибрагим продолжает дело своих братьев.

Поврежденные в результате теракта автобусы в провинции Алеппо, Сирия. 16 апреля 2017
© REUTERS / Ammar Abdullah
МИД Сирии обратился в ООН в связи с терактом под Алеппо
На темпах восстановления города негативно сказывается дефицит стройматериалов. Единственный завод по производству цемента боевики разрушили. Выручает частный бизнес. На площадке прямо под открытым небом недавно открыли цех по производству шлакоблоков.

Производство, конечно, кустарное. Но в день удается выпускать по несколько тысяч блоков и облицовочной плитки.

Хозяин фабрики Шариф Сраа признается: "Думаю, что в скором времени придется нанимать еще рабочих и переходить на круглосуточный режим работы. Очень много заказов. В одну смену не справляемся".

На восстановление лежащего в руинах Алеппо выделяются и бюджетные деньги. В первую очередь будут отреставрированы знаменитая Цитадель и кварталы Старого города. Кто знает, может быть, уже в ближайшее время туристы вернутся в этот один из древнейших и красивейших городов неспокойного Ближнего Востока.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

© AFP 2017 / Louai BesharaЦитадель Алеппо и мечеть президента, Сирия
© AFP 2017 / Louai Beshara
Цитадель Алеппо и мечеть президента, Сирия
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Война в Сирии
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