Сирийские курды заявили об авиаударе Турции по их позициям

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Командование курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) утром во вторник заявило об авиаударе со стороны Турции по позициям курдских ополченцев на северо-востоке Сирии, есть погибшие, говорится в заявлении командования.

"На рассвете 25 апреля 2017 года истребители ВВС Турции нанесли массированные удары по центральной базе YPG, расположенной в горах Карачох рядом с городом Дерик (город в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке Сирии). На территории штаб-квартиры в Карачох находятся центр СМИ, радиоцентр, центр связи и некоторые военные объекты. Это вероломное нападение привело к смерти и ранениям бойцов", — информирует командование курдских сил.

Турция считает сирийское курдское ополчение YPG тесно связанным с запрещенной в самой Турции Рабочей партией Курдистана. В то же время YPG совместно с американцами ведет операцию по освобождению городов Ракка и Табка от боевиков ИГ*.

На территории сирийского Курдистана есть небольшие американские военные базы. Также в прессе появлялись фотографии американских спецназовцев с шевронами YPG, что вызвало протесты официальной Анкары.

* Террористическая организация, запрещенная в России.