СМИ: Россия возобновила работу меморандума с США по полетам над Сирией

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия возобновила действие меморандума о предотвращении инцидентов между РФ и США в небе Сирии по просьбе американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники в МИД РФ.

По информации "Известий", Россия возобновила действие меморандума 13 апреля, на следующий день после окончания официального визита Тиллерсона в Москву.

"Рекс Тиллерсон, находясь в Москве, обратился к российскому руководству с просьбой возобновить действие соглашения", — сообщил собеседник издания.

Действие меморандума было приостановлено после ударов США по Сирии. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меморандум с Вашингтоном по безопасности полетов в Сирии утратил смысл. При этом он сообщил, что технологические возможности по обмену информацией об ударах в Сирии остаются, но обмена данными не будет.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам по итогам переговоров в Москве с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в Сирии, если Вашингтон подтвердит цель борьбы с терроризмом.

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