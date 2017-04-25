СМИ: Россия возобновила работу меморандума с США по полетам над Сирией

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия возобновила действие меморандума о предотвращении инцидентов между РФ и США в небе Сирии по просьбе американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники в МИД РФ.
"Рекс Тиллерсон, находясь в Москве, обратился к российскому руководству с просьбой возобновить действие соглашения", — сообщил собеседник издания.
Действие меморандума было приостановлено после ударов США по Сирии. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меморандум с Вашингтоном по безопасности полетов в Сирии утратил смысл. При этом он сообщил, что технологические возможности по обмену информацией об ударах в Сирии остаются, но обмена данными не будет.
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