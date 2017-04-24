Косачев прокомментировал введение США санкций против сирийских ученых

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Введение Соединенным Штатами Америки санкций в отношении ученых Сирии является попыткой самим фактом наказания подменить или отменить расследование химатаки якобы за очевидностью вины, заявил журналистам в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"В очередной раз мы видим, как санкции служат не инструментом достижения реальной цели, а демонстрацией показной решимости (причем для "домашнего пользования"), попыткой самим фактом наказания подменить или отменить расследование якобы за очевидностью вины и виновников", — сказал сенатор.

Косачев отметил, что введение персональных санкций против сотрудников Сирийского научно-исследовательского центра по сравнению с ракетными ударами можно считать неким "возвращением Вашингтона в более или менее цивилизованные рамки". "Все же ограничения – не ракетные удары", — сказал он.

"Однако то, как это делается, все равно вызывает самые недобрые ощущения. Американцы утверждают, что сотрудники, попавшие по санкции, занимались разработкой химоружия по меньшей мере с 2012 года. Не доказано", — подчеркнул Косачев.

По словам сенатора, в пресс-релизе минфина США отмечается, что санкции введены в ответ на "зариновую атаку в Хан-Шейхуне в Сирии против невинных гражданских лиц, которую осуществил режим по главе с сирийским диктатором Башаром Асадом". "Не доказано", — сказал политик.

"Однако удары уже нанесены и санкции введены. При этом налицо полный отказ США в содействии расследованию инцидента на месте событий. Движущим мотивом санкций становится не точный расчет по схеме "воздействие – результат", что, по идее, должно быть в основе любого разумного действия, а исключительно соображения: "надо что-то делать". В международной политике это чревато не просто просчетами, а катастрофами", — отметил законодатель.

По его словам, "не дай Бог "Трампу и Ко" убедиться в этом на практике, ибо пострадают они, как учит печальный иракский опыт, намного меньше других".

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