Британия приветствует роль санкций в давлении на сирийское правительство

ЛОНДОН, 24 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания продолжит делать все, чтобы привлечь к ответственности виновных в химических атаках в Сирии, и поддерживает новые санкции США против сирийских граждан, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

В понедельник минфин США ввел санкции против 271 сотрудника НИИ в Сирии по обвинению в разработке химоружия.

"Мы продолжим прилагать усилия по привлечению к ответственности тех, кто виновен в химических атаках, в том числе по каналам ООН и ЕС. Также мы продолжим поддерживать международные усилия по политическому урегулированию в рамках ООН. Только политическое урегулирование положит конец войне в Сирии", — говорится в заявлении Джонсона, распространенном пресс-службой МИД.

По словам министра, "Британия поддерживает санкции США в отношении лиц, связанных с химическими вооружениями в Сирии".

"Санкции дают ясный сигнал, что любые действия ведут к последствиям, а также являются сдерживающим фактором от проявления варварства. Мы приветствуем ту роль, которые санкции играют в давлении на сирийский режим", — говорится в заявлении.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>