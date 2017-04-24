Глава Минфина заявил, что США продолжат использовать санкции против Сирии

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Глава минфина США Стивен Мнучин, комментируя введение новых санкций в отношении Сирии, заявил, что США продолжат вводить санкции.

"Санкции очень важны, мы продолжим их использовать", — сказал он, отвечая на вопрос о введении новых санкций по Сирии.

В понедельник минфин США ввел санкции против 271 сотрудника НИИ в Сирии по обвинению в разработке химоружия.

В 2013 году эксперты ОЗХО официально подтвердили, что власти Сирии более не располагают химоружием. В МИД РФ неоднократно заявляли, нет ни одного доказательства того, что Сирия утаила химоружие во время его ликвидации.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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