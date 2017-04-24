США ввели санкции против 271 ученого в Сирии

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. США в понедельник объявили о введении санкций в отношении большой группы сотрудников Сирийского научно-исследовательского по обвинению в разработке химического оружия, сообщает минфин США.
По данным американской стороны, сотрудники, попавшие по санкции, занимались разработкой химоружия по меньшей мере с 2012 года.
В пресс-релизе отмечается, что санкции введены в ответ на "зариновую атаку в Хан-Шейхуне в Сирии против невинных гражданских лиц, которую осуществил режим по главе с сирийским диктатором Башаром Асадом".
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