В Сирии число населенных пунктов, примкнувших к перемирию, достигло 1470

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу перемирия в Сирии, увеличилось до 1470, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Схелие и Дели провинции Деръа. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1470", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается также, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

По данным российского военного ведомства, количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не изменилось – 143.

"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ — ред.), увеличилось до 231. За сутки под контроль правительственных войск перешло 38,5 квадратных километров территории. В общей сложности освобождено 4 013,5 квадратных километров", — уточняет Центр по примирению.

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