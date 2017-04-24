Сирийская армия взяла под контроль 80% территории провинции Хама

Местность по дороге из Хамы в Тишрин в Сирии. Архивное фото

Местность по дороге из Хамы в Тишрин в Сирии. Архивное фото

ДАМАСК, 24 апр – РИА Новости. Сирийская армия, наступая на севере и юге провинции Хама, взяла под контроль 80% ее территории, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

"В северной части провинции Хама армейские подразделения при поддержке сил союзников продолжают широкомасштабную операцию по ликвидации остатков боевиков террористических группировок, взяв под контроль уже 80% территории провинции", — сказал телеканал.

Со ссылкой на источник телеканал добавляет, что армейские подразделения в ходе боевых действий продвигаются в направлении селения Хан-Шейхун в соседней провинции Идлиб.

Кроме того, отмечается, что на юге провинции Хама армейское подразделение отразило атаки террористов "Джебхат ан-Нусры"* на позиции военных в районе Аз-Зара.

Ранее корреспондент РИА Новости с места событий сообщил, что правительственные войска Сирии при поддержке союзных сил, артиллерии и авиации в воскресенье окончательно переломили ситуацию на фронте северной Хамы, освободив город Хальфая — крупнейший оплот террористов в этой части арабской республики.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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