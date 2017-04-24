На севере сирийской Хамы армия Сирии разгромила логово "Братьев мусульман"*

ХАМА (Сирия), 24 апр – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии при поддержке союзных сил, артиллерии и авиации в воскресенье окончательно переломили ситуацию на фронте северной Хамы, освободив город Хальфая – крупнейший оплот террористов в этой части арабской республики.

Корреспондент РИА Новости стал свидетелем начала наступления армии на оплот террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и ее союзников в Хальфая, посетил освобожденные деревни и узнал у сирийских солдат и офицеров о важности и деталях происходящего в реальном времени в Хаме.

Исторически так сложилось



Находящаяся на севере провинции Хама Хальфая, которая больше похожа на деревню, еще с 70-х годов начала зарабатывать себе плохую славу. Если верить сирийским офицерам, то именно здесь зарождался центр радикального движения "Братья мусульмане", запрещенного и признанного террористическим в Сирии.

Радикалы салафитского разлива на протяжении долгих лет собирали под свои знамена сирийских граждан из суннитской конфессии, большинство из которых проживает в Хаме.

Слушая краткий экскурс в историю от полковника сирийской армии Мансура, становится понятна вся важность происходящего. У военных давние счеты с боевиками из Хальфаи. В 1982 году радикалы предприняли попытку вооруженного восстания в городе Хама. Тогда военные быстро подавили намерения боевиков и практически ликвидировали "Братьев мусульман" в Сирии. Но "болезнь", видимо, была вылечена не полностью, и радикалы вновь дали о себе знать, когда началась война в Сирии.

"Сегодня здесь "Нусра", иностранные наемники, которых поддерживают турки. Рядом Идлиб, где террористов десятки тысяч. Они мечтают захватить Хаму и разрезать тем самым Сирию на кусочки. Но им за шесть лет этого ни разу не удалось сделать — и не удастся", — говорит Мансур, одеваясь и готовясь к предстоящей операции. Ему через несколько часов предстоит вести своих бойцов в бой, а пока есть время собраться с мыслями и подремать.

Туманный рассвет



Вместо будильника мы встаем с грохотом артиллерии. Реактивные снаряды полетели на север — артподготовка перед началом наступления. На улице еще темно, прохладно и туманно. Мансур явно настроен на успех.

"Предлагаю выезжать прямо сейчас. Смысла идти с штурмовой группой нет, мы поедем на один из наблюдательных пунктов прямо на переднем крае, там, правда, тоже будет очень жарко, поэтому будь осторожен и смотри в оба", — объясняет план действий полковник, пока мы садимся в машину.

По дороге встречаем отряд ливанских партизан из шиитского движения "Хезболлах", которые также принимают участие в наступлении. Задача партизан — обеспечить правый фланг со стороны Зор-Абу-Зейд и прикрыть недавно освобожденное поселение Хаттаб, исключив тем самым попытку прорыва террористов. Сегодня ребятам предстоит работать только со стрелковым оружием и РПГ. Скорее всего, утренний туман им будет в помощь.

Увидев партизан, мы останавливаемся поздороваться. Улыбчивый бородатый боец жмет руку и обещает, что все получится.

"Даст бог, увидимся в Хальфае, пора заканчивать с этим осиным гнездом", — говорит боец с выразительным южно-ливанским акцентом.

Слева от Хальфаи укрепляют оборону христианские ополченцы из города Мхарди, они буквально недели две-три назад еще находились в окружении террористов и отбивали многочисленные атаки, пока армия к ним прорывалась из Хамы.

Высота подобрана полковником идеально. С одной стороны виднеется окраина Хальфаи, и Мхарди справа фермы, откуда по плану должны идти партизаны.

С первыми лучами солнца загремели двигатели бронетехники и активно зашипели рации офицеров и командиров.

"Начинаем", — командует голос в трубке, и точка невозврата пройдена. Внутри с этим словом пробежал легкий холод по всему телу, и все вокруг засвистело со страшной силой.

Артиллерия работает как заведенная, наводчики непрерывно передают новые координаты и корректируют огонь. В бинокль видно, как небольшими отрядами сирийские военные зачищают ангары и другие постройки сельхозназначения.

В нашу сторону периодически летят минометные снаряды и короткие очереди крупнокалиберных пулеметов, боевики явно не намерены сдаваться.

Наступление затянулось



Хальфая известна в Сирии не только радикальными мусульманами. В этом небольшом городке в мирное время было налажено собственное производство автомобилей. Машины с открытым кузовом производились преимущественно для нужд фермеров. Автомобиль без названия, нигде не регистрировался, его даже водили без прав, что делало транспорт дешевым и популярным в этих краях. После освобождения города, возможно, повезет и можно будет собственными глазами увидеть чудо сирийского автопрома. Но пока о полной победе говорить рано.

"Террористы оказывают сильное противодействие и стягивают подкрепление. Боюсь, мы не сможем взять город сегодня, надо усилить натиск", — докладывает прибывший с переднего края весь потный и запыхавшийся капитан.

Бои продолжались до глубокой ночи, и так на протяжении почти трех недель. Террористы присылали сотни боевиков из Идлиба и попытались контратаковать в районе Маардас (14 километров восточнее Хальфаи), но боевой настрой сирийских военных лишь усиливался.

В воскресное утро на аэродроме радостной вестью нас с полковником будит офицер из штаба.

"Командир, пришел доклад, Хальфая наша, поздравляю. Командующий отдал приказ отправить саперов", — отрапортовал счастливый офицер.

*Организация запрещена в России.

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