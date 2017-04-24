Сирийская армия готова остановить боевые действия в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Сирии готовы в случае направления специальной миссии экспертов по расследованию событий 4 апреля в Хан Шейхуне прекратить там боевые действия, сообщает Минобороны России.

"По обращению Минобороны России командование сирийских вооруженных сил выразило готовность в случае направления специальной миссии экспертов по расследованию событий 4 апреля в Хан Шейхуне прекратить там боевые действия. Для обеспечения безопасной работы миссии экспертов в районе Хан Шейхуна сирийская сторона готова объявить полный мораторий на действия своих войск, авиации и артиллерии в данном районе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по просьбе Минобороны России сирийскими коллегами подтверждена готовность обеспечить необходимые условия безопасности для работы специальной миссии экспертов на аэродроме Шайрат.

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