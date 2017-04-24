Трамп заявил, что осознавал риски при принятии решения об ударе по Сирии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что чувствует высокую ответственность при принятии различных решений на посту главы государства, в том числе при решении об ударе по аэродрому Шайрат в Сирии.

"В первую очередь, существует колоссальная ответственность. Например, когда нужно было принимать решение об ударе 59 ракетами "Томагавк" в Сирии. Я сказал себе: "Ты знаешь, это не просто 79 ракет. Это влечет за собой смерть", потому что могли погибнуть люди", — заявил президент США. Судя по всему, Трамп оговорился и имел в виду цифру 59.

Трамп добавил, что существуют риски, поскольку если ракета отклонится от курса, она может попасть в область, где живут мирные жители. Поэтому, по словам Трампа, принятие каждого решения становится гораздо сложнее.

Президент США также отметил, что он перестал смотреть телеканал CNN, неверно и нечестным образом сообщавший о нем информацию. Трамп также отметил, что больше не смотрит телеканал MSNBC.

США 7 апреля нанесли с кораблей удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.