МИД: Россия сделает все для расследования инцидента с химоружием в Сирии

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото

РИА НОВОСТИ. РФ ПРОДОЛЖИТ АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИССИИ ОЗХО ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ИНЦИДЕНТА С ХИМОРУЖИЕМ В СИРИИ, ЕСТЬ ЗАПАСНЫЕ ХОДЫ — МИД