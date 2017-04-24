Россия за сутки передала 3,6 тонн гумпомощи жителям Сирии

ХМЕЙМИМ (Сирия), 24 апр — РИА Новости. Российские военные передали 3,6 тонны гуманитарных грузов мирным жителям сирийских провинций Алеппо, Латакия и Дамаск, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (шесть), Латакия (одна) и Дамаск (одна). В городе Алеппо в районах Аль-Хамадания, Аль-Мясар, Альшаба, Баядин, Балат и Карм аль-Додо жителям передано 2,5 тысячи порций горячей еды, 1 тонна хлеба и 150 продуктовых наборов. В населенных пунктах Бамбра провинции Латакия и Катана провинции Дамаск жителям переданы 350 продуктовых наборов и медикаменты", — говорится в сообщении.

Таким образом, за сутки гуманитарную помощь получили 3 тысячи жителей, а общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3,6 тонны, отмечается в бюллетене.

"В течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся", — добавили в Центре по примирению.

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