Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений в Сирии, Турция - 26

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 14 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 26, Россия их не подтверждает, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (6), Хама (4), Латакия (2) и Деръа (2). Турецкой частью представительства зафиксировано 26 нарушений Единого Соглашения в провинциях Алеппо (13), Дамаск (6), Хама (2), Идлиб (2), Деръа (2) и Хомс (1)", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 26 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются.

Уточняется, что с 00.00 30 декабря 2016 года в соответствии с единым соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса введен режим прекращения боевых действий. Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось – 64.

Центр по примирению также отмечает, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 1468. Сообщается о продолжающихся переговорах о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

"Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не изменилось – 143… Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство", увеличилось до 228", — отмечается в сообщении.

Центр по примирению добавляет, что общий размер территорий, перешедших под контроль правительственных войск, не изменился – 3975 квадратных километров.