В боях за Табку на севере Сирии погибли более 20 боевиков ИГ*

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) продолжают бои с ИГ* за город Табка на севере страны, ликвидировано 24 боевика, сообщило курдское агентство Firat.

По данным агентства, сейчас бои идут в районе Александрия на востоке города и Айед Аль-Сагир (Ayed al-Sageer) на западе. В районе Александрия бойцы SDF ликвидировали двоих снайперов ИГ*. В районе Айед Аль-Сагир SDF продвинулись на 500 метров к центру города.

Штурм города ведется при поддержке самолетов международной коалиции. Самолеты поразили заминированный автомобиль со смертником. Всего в общей сложности авиация союзников поразила семь объектов ИГ, погибли 22 боевика.

Утром в воскресенье боевики ИГ* попытались прорвать блокаду, атаковав позиции SDF в районе деревни Айес Аль-Кабир (Ayes al-Kabeer) к югу от города. Бои продолжаются.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года.

Основой SDF являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

На днях SDF объявили о формировании Гражданской ассамблеи Ракки, которой перейдет управление одноименной провинцией после освобождения от ИГ*. Сейчас ассамблея базируется на севере провинции, в городе Айн Иса, подконтрольном курдам.

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* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации