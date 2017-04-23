Генсекретарь ООН поздравил Асада с днем независимости Сирии

ДАМАСК, 23 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал президенту Сирии Башару Асаду послание с поздравлением по случаю дня независимости Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

"Гутерреш отметил, что в начале текущего года обратился с призывом к укреплению мира во всем мире, что является целью всего человечества ради прогресса и процветания – ценностей, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций. Генсек выразил надежду на то, что Сирия внесет свой активный вклад в укрепление всемирной организации и общие усилия по защите мира и прав человека", — пишет агентство.

Празднования по случаю дня независимости прошли в Сирии 17 апреля.

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