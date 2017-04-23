Сирийская армия разгромила крупнейший оплот террористов на севере Хамы

ДАМАСК, 23 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР при поддержке союзных сил выбили террористов из поселения Хальфая на севере провинции Хама, которое являлось крупнейшим оплотом террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в той части Сирии, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
По словам источника, правительственные войска продвигаются к границам провинций Латакия и Идлиб, заставляя террористические бандформирования массово отступать.
Инженерные бригады сирийской армии уже приступили к обследованию освобожденных территорий с целью выявления и ликвидации взрывных устройств.
* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.
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