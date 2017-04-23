Жертвами удара Израиля по сирийскому военному лагерю стали три человека

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Не менее трех человек погибли, еще двое ранены в воскресенье в результате израильской атаки по сирийскому лагерю проправительственных сил в районе Голанских высот, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного представителя сил.

Как сообщил агентству представитель, атака проводилась по лагерю в окрестностях Кунейтры. Он отметил, что пока не ясно, был ли это авиаудар или артобстрел.

Ранее сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что израильская авиация нанесла 21 апреля ракетный удар по позициям сирийской армии в районе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра. По словам собеседника агентства, самолеты Израиля "запустили две ракеты с оккупированной территории" в 18.45 по одной из позиций сирийской армии. Удар был нанесен в момент отражения атак террористов на позиции сирийской армии в окрестностях Кунейтры.

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщала, что израильские войска обстреляли приграничные районы Сирии, откуда в пятницу были выпущены несколько минометных снарядов по контролируемой еврейским государством части Голанских высот. Израильские военные предполагают, что сирийский обстрел не был преднамеренным и носил характер случайного перелета снарядов в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.

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