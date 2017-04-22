С сирийской провинцией Эль-Хасаке возобновилось транспортное сообщение

ДАМАСК, 22 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Автотрасса, связывающая Эль-Хасаке с остальными провинциями Сирии, открыта для гражданского и грузового транспорта впервые с 2013 года.

"На начальном этапе будут проводиться два автобусных рейса в неделю, в четверг и субботу через город Мембидж в Алеппо, а далее в Хомс, Дамаск и Бейрут. Источник отметил, что стоимость проезда на автобусе будет значительно дешевле авиаперелета", — цитирует слова представителя исполкома Эль-Хасаке сирийское национальное агентство САНА.

Жители провинции Эль-Хасаке более трех лет могли выезжать в другие провинции и за пределы страны исключительно благодаря ежедневным внутренним рейсам сирийских авиалиний. Основная автотрасса Эль-Хасаке – Алеппо контролировалась террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ). Террористы похищали и убивали мирных граждан и грабили грузовики.

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