Сирийская армия с января освободила от ИГ* 228 населенных пунктов

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Число населенных пунктов в Сирии, освобожденных с января правительственными войсками от международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), за сутки увеличилось до 228, сообщил в субботу российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство", увеличилось до 228", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

За сутки под контроль правительственных войск перешло 6 квадратных километров территории, в общей сложности освобождено 3975 квадратных километров.

Кроме того, в течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Изра и Шакра провинции Деръа. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1468.

Как отметили в Центре по примирению, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии, не изменилось – 143.

*Террористическая организация "Исламское государство" запрещена в России.

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