Американские СМИ сообщили о переносе "столицы" ИГ*

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Телеканал Fox News сообщил со ссылкой на источники в минобороны США о переносе так называемой "столицы" группировки "Исламское государство"* из Ракки в Дейр эз-Зор.

По информации Fox News, последние два месяца американские военные с помощью дронов наблюдали за бегством "чиновников" ИГ* в город Эль-Меядин, который находится на берегу Евфрата южнее Дейр-эз Зора.

Отмечается, что в ближайшее время США намерены направить курдских бойцов в наступление на Ракку. В Пентагоне битву за город считают неизбежной, но утверждают, что "правительства" боевиков там больше нет.

Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что, по его мнению, в Вашингтоне хотят, чтобы боевики заняли Дейр-эз-Зор. По его словам, это позволит ИГ подрывать позиции сирийской армии.

*Террористическая организация "Исламское государство" запрещена в России.

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