Сирийская армия нанесла удары по боевикам в провинциях Латакия и Хама

ДАМАСК, 22 апр – РИА Новости. Сирийская армия установила контроль над двумя стратегически важными высотами в провинции Хама, а также нанесла удары по боевикам на севере провинции Латакия, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

"На севере провинции Хама армейские подразделения установили контроль над стратегически важными высотами Укаб и Аль-Мантар вблизи города Тибет Аль-Имам, вчера освобожденного от террористов", — сообщил телеканал.

Кроме того, на севере провинции Латакия армейские подразделения нанесли удары по позициям террористических группировок в селениях Навара, Аль-Найхор и Аззуи-Кат.

"Уничтожены 10 террористов, разгромлены военная техника и летательный аппарат", — сообщил телеканал.

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