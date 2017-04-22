Россия приложит все усилия для укрепления сирийской армии, считают эксперты

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия будет принимать все необходимые меры по укреплению сирийской правительственной армии, в частности осуществлять поставки вооружений на льготной основе и обучать местных военнослужащих, однако борьба с боевиками на земле является задачей исключительной войск САР, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Так они прокомментировали слова президента Сирии Башара Асада ранее заявившего в интервью РИА Новости, что действия ВКС РФ эффективны и достаточны для борьбы с террористами. При этом он не исключил, что в случае значительного увеличения в Сирии числа террористов со всего мира может понадобиться российская военная помощь "на земле".

По словам члена общественного совета при Минобороны РФ, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, Россия оказывает и будет в дальнейшем оказывать всю необходимую военно-техническую поддержку правительственным сирийским войскам, а также наносить удары по боевикам с воздуха и моря. При этом эксперт подчеркнул, что именно сирийская армия должна вести борьбу с экстремистами на своей территории.

"Разумеется, Россия сделает все необходимое для укрепления правительственной армии САР в формате поставок вооружений, обучения специалистов, предоставления в помощь наших военных советников, но боевые действия на земле – это задача армии Асада и он обязан решать её в полном объеме. Военная помощь Сирии осуществляется нашими Воздушно-космическими силами и Военно-морским флотом", — отметил он.

В то же время, президент Академии Геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков выразил мнение, что у России при соответствующем обращении сирийского правительства есть ресурсы для того, чтобы начать сухопутную операцию в САР, однако этот вариант развития событий крайне нежелательный и пока не нужен.

"Хорошо, что сегодня такой необходимости (вводить Сухопутные войска в Сирию – ред.) у нас нет", — сказал он.

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