Россия готова поставить Сирии системы ПВО в приоритетном порядке

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия в случае достижения договоренности может поставить Сирии необходимые объемы ПВО в приоритетном порядке, это не потребует дополнительной нагрузки на оборонную промышленность, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее в пятницу в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск заинтересован в системах ПВО последнего поколения, и что конкретные переговоры между министерствами обороны РФ и Сирии по вопросу новых ПВО — "часть ежедневных отношений". Сирийский лидер также сказал, что ранее террористами было уничтожено больше половины средств ПВО.

"Необходимые объемы (систем ПВО) могут быть поставлены в приоритетном порядке, это не потребует дополнительной нагрузки на оборонную промышленность", — сказал парламентарий.

По словам Озерова, в этих поставках, если решение о них будет приятно, "нет ничего сверхординарного, учитывая, что Сирия находится в состоянии войны с террористами и что Россия помогает ей в реализации задачи борьбы с терроризмом".

"Это не будет нарушать норм международного права и Совбеза ООН, системы ПВО являются не наступательным, а оборонительным оружием", — подчеркнул глава комитета.

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