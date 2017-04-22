СМИ сообщили об уничтожении ливанским спецназом одного из главарей ИГ*

ДАМАСК, 22 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Отряд спецназначения ливанской армии арестовал группу из 10 боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, ликвидирован один из главарей группировки, отвечавший за казнь пленных ливанских солдат, сообщает ливанский телеканал Аль-Маядин со ссылкой на источник в службе безопасности.

По данным телеканала, спецоперация проводилась в Вади-аль-Хосн на окраине города Эрсаль, близ сирийской границы.

Террористы оказали сопротивление, в результате чего завязался бой. Несколько боевиков были ликвидированы. Среди арестованных — ответственные за контрабанду оружием, подрывники и организаторы нападений на блокпосты и патрули ливанской армии.

Эрсаль последние три года остается одним из самых нестабильных населенных пунктов Ливана. Город рядом с пограничным горным массивом стал важным объектом террористов, которые пытаются обеспечить в данном районе безопасный путь для контрабанды оружия и переброски боевиков через границу в Сирию и обратно.

Ливанская армия и бойцы шиитского движения "Хезболлах" регулярно выявляют передвижения отрядов боевиков в ущельях и наносят упреждающие удары артиллерией, блокируя попытки террористов просочиться на территорию Ливана.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>