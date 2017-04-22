Нетаньяху не убедили аргументы Путина установить морскую базу Ирана в Сирии

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает убедительными аргументы России по поводу установки военно-морской базы Ирана в Сирии, передает телеканал Fox News.

Нетаньяху ранее обвинял Иран в намерении создать военно-морскую базу в Сирии. Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Расул Санаи Рад ранее заявлял, что у Ирана таких планов нет.

"Они (иранцы) пришли в Сирию, они попытались создать там военно-морскую базу у Средиземного моря. Вы можете представить себе иранские подводные лодки в Средиземном море? У вас там Шестой флот (оперативный флот ВМС США, действующий в Средиземном море – ред.), у нас свое морское судоходство. Вы ходите, чтобы там были иранцы? Нет", — сказал Нетаньяху в интервью американскому телеканалу.

"И я сказал это президенту Путину, что это не лучшая идея… Я сказал, что это не входит ни в чьи интересы, в том числе России. И не услышал убедительных аргументов", — рассказал израильский премьер.

Нетаньяху посетил Москву в марте. Визит, который продолжался несколько часов, имел своей главной целью противодействие попыткам Ирана закрепиться в Сирии в контексте процесса урегулирования конфликта в этой стране, сообщила канцелярия израильского премьера.

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