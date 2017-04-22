Россия за сутки передала более шести тонн гумпомощи жителям Сирии

ХМЕЙМИМ (Сирия), 22 апр — РИА Новости. Российские военные передали 6,1 тонны гуманитарных грузов мирным жителям сирийских провинций Алеппо, Дераа и Эс-Сувейда, еще 21 тонну продуктов от ООН российские самолеты доставили в район Дейр-эз-Зора, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (шесть), Дераа (одна) и Эс-Сувейда (одна). В городе Алеппо в районах Аз Захра, Аль-Катрджи, Баб Насрин, Хайдария и Мухаммед Бейк жителям передано 2,5 тысяч порций горячей еды, 150 продуктовых наборов и 1,8 тонны хлеба. Жителям населенного пункта Изра провинции Дераа передано 500 продуктовых наборов. Жителям населенного пункта Канават провинции Эс-Сувейда передано 350 продуктовых наборов", — говорится в сообщении.

Таким образом, за сутки гуманитарную помощь получили 3,5 тысячи жителей, а общая масса переданных мирным жителям гуманитарных грузов составила 6,1 тонны.

"Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-Эз-Зор доставлена 21 тонна гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН", — добавили в Центре по примирению.

Дейр-эз-Зор с 2014 года находится в осаде боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ — ред.), что привело к тяжелой гуманитарной ситуации для его жителей.

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