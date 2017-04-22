В Иордании опровергли слова Асада о планах направить войска в Сирию

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министр информации Иордании Мохаммед аль-Момани опроверг слова президента Сирии Башара Асада о планах Иордании направить на юг Сирии войска по согласованию с США, сообщает официальное иорданское агентство "Петра".

По словам Момани, заявления Асада "далеки от действительности".

"Прискорбно, что президент Сирии говорит о позиции Иордании, но при этом не контролирует большую часть своей страны", — отметил министр, чьи слова приводит агентство.

Он заявил, что позиция Иордании по сирийскому кризису остается неизменной: его страна выступает за территориальную целостность Сирии, за политическое решение кризиса и за борьбу против террористических организаций, которые ведут свою деятельность на ее территории.

Ранее Асад заявил в интервью РИА Новости, что у Дамаска есть информация о планах Иордании направить на юг Сирии войска по согласованию с США.

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