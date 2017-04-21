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Война в Сирии
Война в Сирии

В СПЧ ООН не нашли связи между ударами по Идлибу и предполагаемой химатакой

22:4121.04.2017
(обновлено: 22:44 21.04.2017)
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© AFP 2017 / Omar haj KadourРазрушенное здание в Идлибе, Сирия. Архивное фотоРазрушенное здание в Идлибе, Сирия. Архивное фото
© AFP 2017 / Omar haj Kadour

ООН, 21 апр — РИА Новости. Комиссия по расследованию событий в Сирии, созданная Советом по правам человека (СПЧ) ООН не установила связи между авиаударами и предполагаемой химической атакой в провинции Идлиб 4 апреля, сообщил глава комиссии Пауло Сержио Перейро.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Илона Хварцкия
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Лавров отреагировал на позицию США по расследованию химатаки в Сирии
"Мы не установили связь между авиаударом и распылением (газа)… Есть несколько версий, но мы не пришли к заключению", — заявил Перейро журналистам по итогам закрытых обсуждений в Совете Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

Председатель комиссии добавил, что также не удалось установить, какие именно самолеты наносили удары, а подтвержден был лишь сам факт таких ударов.

По словам Перейро, удалось установить, что 4 апреля в районе Хан-Шейхуна было две воздушные атаки.

Президент Сирии Башар Асад во время интервью
© Фото : предоставлено пресс-службой президента Сирии
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Ссылаясь на опубликованный накануне доклад ОЗХО, глава комиссии рассказал, что первая была совершена в 6.40-7.00 утра и "совпала по времени с распылением химического вещества вроде зарина или похожего на него нервно-паралитического вещества". В результате погибли до 100 человек.

Второй удар, по словам Перейро, был нанесен между 11 и 12 часами того же дня и пришелся по медицинскому учреждению, где оказывали помощь пострадавшим.

"Комиссия продолжает расследовать все обстоятельства и изучать (действия) террористов, которых много, в связи с распылением этого нервно-паралитического вещества и все другие инциденты в Хан-Шейхуне в этот день", — сказал глава комиссии.

Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. Архивное фото
© AP Photo / DHA-Depo Photos
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Он добавил, что в рамках расследования члены комиссии общаются с очевидцами, пострадавшими, экспертами, анализируют фото- и видеоматериалы, спутниковые снимки и другие материалы.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

ОЗХО ранее обнародовала заявление, в котором говорилось, что биомедицинские образцы, собранные с тел троих погибших в результате атаки и семерых пострадавших, показывают, что жертвы были отравлены зарином или похожим на него веществом.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли с кораблей ВМС удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк".

Президент Сирии Башар Асад
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Как заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

В пятницу в ходе телефонного разговора глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон условились "дать поручение еще раз изучить возможность организации под эгидой ОЗХО объективного расследования указанного инцидента". До этого США выступили против инициативы России о направлении в Сирию инспекторов для проверки утверждений о применении зарина в Хан-Шейхуне и о наличии отравляющих веществ на сирийской авиабазе "Шайрат".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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