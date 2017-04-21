В СПЧ ООН не нашли связи между ударами по Идлибу и предполагаемой химатакой

ООН, 21 апр — РИА Новости. Комиссия по расследованию событий в Сирии, созданная Советом по правам человека (СПЧ) ООН не установила связи между авиаударами и предполагаемой химической атакой в провинции Идлиб 4 апреля, сообщил глава комиссии Пауло Сержио Перейро.
Председатель комиссии добавил, что также не удалось установить, какие именно самолеты наносили удары, а подтвержден был лишь сам факт таких ударов.
По словам Перейро, удалось установить, что 4 апреля в районе Хан-Шейхуна было две воздушные атаки.
Второй удар, по словам Перейро, был нанесен между 11 и 12 часами того же дня и пришелся по медицинскому учреждению, где оказывали помощь пострадавшим.
"Комиссия продолжает расследовать все обстоятельства и изучать (действия) террористов, которых много, в связи с распылением этого нервно-паралитического вещества и все другие инциденты в Хан-Шейхуне в этот день", — сказал глава комиссии.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
ОЗХО ранее обнародовала заявление, в котором говорилось, что биомедицинские образцы, собранные с тел троих погибших в результате атаки и семерых пострадавших, показывают, что жертвы были отравлены зарином или похожим на него веществом.
США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли с кораблей ВМС удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк".
В пятницу в ходе телефонного разговора глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон условились "дать поручение еще раз изучить возможность организации под эгидой ОЗХО объективного расследования указанного инцидента". До этого США выступили против инициативы России о направлении в Сирию инспекторов для проверки утверждений о применении зарина в Хан-Шейхуне и о наличии отравляющих веществ на сирийской авиабазе "Шайрат".
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