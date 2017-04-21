"Помощь России сирийцам нужна": Асад рассказал о развитии ситуации в САР

ДАМАСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад рассказал в интервью РИА Новости о том, каким он видит дальнейшее развитие ситуации в САР; по его словам, в российских наземных войсках в этой стране сейчас нет необходимости. Тем не менее, указал он, Сирия и РФ ведут переговоры о новых поставках вооружений, включая средства ПВО.

Сирийский лидер выразил уверенность, что после победы Дамаска над террористами военные США и Турции должны будут убраться из Сирии сами, в противном случае они будут выдворены силой. При этом он отметил, что Сирия готова сотрудничать с США, когда Вашингтон изменит свое поведение. Касаясь будущего государственного устройства САР, Асад сказал, что вопрос о сохранении светского государства в Сирии остается самым спорным на межсирийских переговорах в Женеве и Астане.

О наземной операции РФ в Сирии

Президент Сирии Башар Асад считает, что в российских наземных войсках в этой стране сейчас нет необходимости, действия ВКС РФ эффективны и достаточны.

"Воздушно-космические силы РФ были очень эффективны и действенны за последние полтора года, немного больше, в поддержке сирийской армии, и все знают, что с тех пор, как эта поддержка началась в 2015 году, баланс изменился и мы смогли вернуть Пальмиру и Алеппо, и множество других областей, и мы смогли недавно защитить Хаму, это была огромная и хорошо организованная атака, но мы смогли отразить ее. Поэтому эта поддержка была очень действенной, и, конечно же, мы не должны забывать действенную поддержку на местности иранцев, они не присылали войска, но с их офицерами, с их советниками они сыграли очень важную роль", — сказал Асад в интервью РИА Новости.

Таким образом, Асад не считает, что сейчас есть необходимость в наземных войсках. "Может быть, в будущем, если наши враги и их сторонники, их террористы, их ставленники, поменяют свою стратегию и приведут большее число террористов со всего мира, и будут целые армии террористов к этому моменту, это может понадобиться, но в данный момент я не считаю, что это нужно. То, что было сделано, хорошо и достаточно", — подчеркнул он.

Как считает сопредседатель Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии, востоковед Олег Фомин, без российской наземной военной помощи Сирии не удастся победить террористические группировки.

"Конечно, помощь РФ сирийцам нужна. Им, конечно, помогают иранцы, помогает "Хезболла", но их не хватает, фронтов-то много. Но самостоятельно они зачистить территорию от террористов не смогут. Потому что у террористов идет постоянный приток через турецкую границу, при всех наших обниманиях, при всех наших благих надеждах о сотрудничестве с Турцией в борьбе против терроризма, по-прежнему оттуда идут и денежные средства, и оружие, и живая сила в лице террористов", — сообщил он РИА Новости.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента Сирии начала наносить авиаудары по объектам террористов в этой стране. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

О закупках новых ПВО

Сирия и РФ ведут переговоры о новых поставках вооружений, включая средства ПВО, Дамаск заинтересован в системах последнего поколения, заявил сирийский лидер.

"Да, это всегда имеет место — до войны и во время нее. Конечно, нам нужно больше вооружений после войны и из-за их расходования, это часть ежедневных отношений между министерствами обороны РФ и Сирии", — сказал он, отвечая на вопрос, идут ли какие-то конкретные переговоры с РФ относительно покупки новых систем ПВО.

Он также уточнил, что Дамаск заинтересован в системах ПВО последнего поколения.

"Обычно мы всегда проявляем интерес к последнему поколению любой системы, но это зависит от их наличия, от политики поставщика — в данном случае РФ, от цен. Имеется много критериев, и это, конечно, зависит от технических характеристик, которые вам нужны, которые могут подойти для вашего типа войны, для вашей армии, вашего рельефа, есть много других критериев, относящихся к ПВО", — сообщил он.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявлял, что на вооружении армии Сирии есть зенитные ракетные комплексы С-200, "Бук" и другие системы.

Об американском ракетном ударе

Сирийский лидер также объяснил, почему армия САР не смогла сбить ракеты США при ударе по авиабазе Шайрат. По его словам, террористы уничтожили более 50% сирийской системы ПВО.

"Многие задаются вопросами относительно нашей или российской ПВО. Они считают ее абсолютной силой, способной сбить любую ракету. С технической точки зрения это затруднительно: наши ракеты должны видеть цель. Для этого нужен радар, который способен обозревать любой уголок нашей страны. Это невозможно, учитывая рельеф. Как вы знаете, крылатые ракеты используют рельеф, чтобы скрыться от радаров. Необходима мощная система, чтобы видеть любой уголок страны; это позволит сбивать ракеты. Это во-первых", — сказал Асад.

"Во-вторых, возможно, лишь немногие знают, что террористы в самом начале своей деятельности начали с того, что уничтожили ПВО Сирии. Это никак не связано с так называемыми "мирными демонстрациями". Большая часть объектов ПВО находится за пределами городов, на окраинах. Они стали атаковать ПВО, система сильно пострадала во время кризиса. Поэтому есть много факторов, которые могут повлиять на сбивание таких ракет", — сказал он.

О том, что будет с войсками США и Турции в Сирии

После победы Дамаска над террористами военные США и Турции должны будут убраться из Сирии сами, в противном случае они будут выдворены силой, уверен Асад.

"Если говорить о присутствии военных на земле, как в случае с турецкими войсками, когда ты борешься с их террористами, тогда ты вправе сражаться с теми, кто оккупирует твою страну. В этой связи американцы, как и турки и любые другие оккупанты, должны убраться сами или будут выдворены силой", — сказал он.

По словам президента Сирии, "приоритет сейчас — разгром террористов". "И в этом смысле если мы побеждаем террористов в разных районах, то будет очень легко изгнать и все остальные силы, включая турок: или они уходят, или мы должны идти сражаться с ними и побеждать, защищать нашу землю", — отметил Асад.

Сравнивая действия США, Турции и террористов в Сирии, он заявил, что не видит между ними различий. "Когда вы говорите о турецком вторжении, когда, опять же, говорите об американских силах, и это тоже вторжение, и когда вы говорите о присутствии в Сирии террористов, это все одно и то же. Между ними нет различий", — сказал президент.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки "Исламское государство"и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции. Коалиция под руководством США действует в Сирии без согласия законного правительства страны.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил позже о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

О планах вторжения со стороны Иордании

Асад также сообщил, что у Дамаска есть информация о планах Иордании направить на юг Сирии войска по согласованию с США.

"У нас есть такая информация, но в любом случае Иордания входила в американские планы с самого начала войны в Сирии. Нравится им это или нет, они должны подчиняться приказам американцев. Иордания в любом случае не является независимой страной, что захотят американцы, то и произойдет, поэтому, если американцы хотят использовать северную часть Иордании против Сирии, они используют ее. Так что это вопрос не об Иордании, мы не обсуждаем Иорданию как государство, мы обсуждаем Иорданию в этом случае как территорию, потому что это Соединенные Штаты определяют планы, определяют игроков и тех, кто поддерживает любые инициативы Иордании по Сирии, множество террористов, которые приходят из Иордании и, конечно, из Турции с первого дня войны в Сирии", — рассказал Асад.

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов считает вполне реальными планы по вторжению в Сирию войск Иордании под давлением США.

"Нужно понимать, что все государства Ближнего Востока, задействованные в антитеррористической коалиции под эгидой США – они выполняют приказы американцев. Самостоятельно никто там действовать не будет. Здесь (России или Сирии – ред) давить на Иорданию, уговаривать ее бесполезно. Надо договариваться с американцами, а с американцами договориться будет трудно, потому что Трамп поставил задачу вернуть контроль США над Ближним Востоком. И поэтому они задействуют все рычаги, все инструменты, включая Иорданию. Так что вполне это реально (планы по вторжению – ред.)", — сообщил Ивашов РИА Новости.

О будущем государственном устройстве Сирии

Президент Сирии назвал вопрос о сохранении светского государства в Сирии самым спорным на переговорах в Женеве и Астане, большая часть оппозиции выступает против этого.

"Большая часть групп, которые, очевидно, присоединились к переговорам в Астане, и часть из тех, кто (участвует в переговорах — ред.) в Женеве, они не принимают секулярный характер государства, они хотят государство с официальной религией, исламское государство. Это, возможно, самый важный аспект противоречий по поводу конституции. Конечно, до сих пор мы не приступили к прямым переговорам, но мы знаем через посредников, что они предлагают и что мы предлагаем", — сказал он.

Кроме того, по его словам, вопрос о наличии в официальном названии Сирийской республики слова "Арабская" может решить лишь референдум по конституции, пока его обсуждать рано.

В настоящее время существует два параллельных переговорных процесса по урегулированию ситуации в Сирии: астанинский и женевский. В Астане с января проходят переговоры между вооруженной сирийской оппозицией и официальным Дамаском при поддержке стран-гарантов соглашения о перемирии (России, Ирана и Турции). В Женеве идут межсирийские консультации под эгидой ООН. Москва на прошедшем в январе первом раунде межсирийских переговоров в Астане передала сторонам предложения по проекту конституции страны. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, тем самым Россия открыла дискуссию по содержанию будущего основного закона.

Об условиях сотрудничества с США

Асад рассказал также о взаимодействии с Вашингтоном. По его словам, Сирия готова сотрудничать, если Вашингтон изменит свое поведение.

"В политике нельзя сказать "Я не буду делать этого". Когда бы ни появилась надежда на то, что эта страна или это правительство сможет изменить свое отношение и начать уважать твой суверенитет, препятствовать любому кровопролитию в твоей стране, ты должен сотрудничать. Это не личное отношение, это не ненависть и любовь; это интерес твоего народа. Поэтому я не могу сказать, что эта эскалация что-либо изменила, так как эта эскалация — реальное выражение действительности американских властей, которые находились там десятилетиями, это не в новинку для США делать подобные вещи, но необходимо взаимодействовать с США как крупной страной, по крайней мере, не допускать пагубных последствий. В целом, я говорю не только о Сирии. Когда они (США — ред.) изменят свое поведение, мы готовы, с этим нет проблем" — заявил Асад, отвечая на вопрос, считает ли он, что отношения между Сирией и США могут улучшиться.

При этом он подчеркнул, что, по его мнению, США будут делать все для свержения правительства Сирии и установления "марионеточного режима".

"Их цель — сменить правительство, свергнуть правительство и поставить вместо него своих марионеток, поэтому они будут делать все, чтобы цель оправдывала средства: ни ценностей, ни морали нет. Может случиться все что угодно", — заявил президент.

США и их союзники неоднократно повторяли, что урегулирование конфликта в Сирии невозможно при сохранении у власти президента Асада.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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