Лавров обсудил с главой МИД Египта шаги по урегулированию конфликта в Сирии

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри шаги по урегулированию сирийского конфликта, в том числе на площадках Астаны и Женевы, сообщается в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы была рассмотрена текущая обстановка в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на ситуацию в Сирии. Министры обсудили конкретные шаги в целях активизации совместных политико-дипломатических усилий, призванных оказать содействие практическому урегулированию сирийского конфликта, в том числе на площадках Астаны и Женевы", — говорится в сообщении.

Были затронуты также некоторые актуальные вопросы укрепления двусторонних отношений.

Телефонный разговор состоялся по инициативе египетской стороны.

В настоящее время существуют две площадки для урегулирования ситуации в САР — в Женеве и в Астане. В Кремле неоднократно заявляли, что разрешить ситуацию возможно только путем переговоров, и альтернатив нет.

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