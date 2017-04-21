Асад назвал условие переговоров с боевиками

ДАМАСК, 21 апр — РИА Новости. Дамаск готов говорить со всеми, кто имеет влияние "на земле" и может прекратить убийства в Сирии, в этом контексте переговоры в Астане, где участвуют представители боевиков, наиболее эффективны, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.

"Если я сяду (за стол переговоров) с кем-то, кто не имеет никакого влияния на местности, на реальность в Сирии, к соглашению по чему мы должны прийти? Это просто потеря времени. Поэтому, на самом деле, мы очень прагматичны в этом отношении, мы говорим: давайте сядем (за стол переговоров) с любым, кто может изменить ситуацию двумя способами. Первый – прекратить убийства, это приоритет для любого сирийца, не для правительства, для каждого сирийца", — сказал Асад.

По его словам, безопасность и стабильность — залог продолжения разговора на тему будущего Сирии.

"Вы можете говорить о чем угодно. Вы можете говорить о конституции, будущем Сирии, о той политической системе, которую вы хотите, экономической системе, о чем угодно, что будет жизнеспособным. Это не будет сложно в это время, но без стабильности вы не можете чего-либо достичь в каких-либо переговорах. Поэтому я сказал, что мы напрямую перешли к переговорам с боевиками (в Астане), это не наше предпочтение, но это пока что это наиболее эффективно", — добавил президент САР.

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.

Январская встреча в Астане стала первым случаем, когда делегации Дамаска и вооруженной оппозиции сели за один стол переговоров. Ранее воюющие "на земле" формирования к переговорам о политическом будущем Сирии допущены не были. На данные момент прошло уже несколько раундов "астанинских" переговоров, ближайший запланирован на 3-4 мая.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30 мск.