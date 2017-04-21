Асад не исключил, что Сирии понадобится помощь российской армии "на земле"

ДАМАСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что в российских наземных войсках в этой стране сейчас нет необходимости, действия ВКС РФ эффективны и достаточны, но не исключил, что в случае значительного увеличения в Сирии числа террористов со всего мира может понадобиться российская военная помощь "на земле".

"Воздушно-космические силы РФ были очень эффективны и действенны за последние полтора года, немного больше, в поддержке сирийской армии, и все знают, что с тех пор, как эта поддержка началась в 2015 году, баланс изменился и мы смогли вернуть Пальмиру, и Алеппо, и множество других областей, и мы смогли недавно защитить Хаму, это была огромная и хорошо организованная атака, но мы смогли отразить ее. Поэтому эта поддержка была очень действенной, и, конечно же, мы не должны забывать действенную поддержку на местности иранцев, они не присылали войска, но с их офицерами, с их советниками они сыграли очень важную роль", — сказал сирийский лидер в интервью РИА Новости.

Таким образом, Асад не считает, что сейчас есть необходимость в наземных войсках. "Может быть, в будущем, если наши враги и их сторонники, их террористы, их ставленники, поменяют свою стратегию и приведут большее число террористов со всего мира, и будут целые армии террористов к этому моменту, это может понадобиться, но в данный момент я не считаю, что это нужно. То, что было сделано, хорошо и достаточно", — подчеркнул Асад.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>