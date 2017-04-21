Асад заявил, что Иордания может направить войска в Сирию

ДАМАСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что у Дамаска есть информация о планах Иордании направить на юг Сирии войска по согласованию с США.

Отвечая на вопрос, есть ли у сирийских властей информация о планах Иордании направить войска в Сирию при координации с США под предлогом борьбы с " Исламским государством "*, Асад отметил, что такие данные у них действительно есть, и "не только из СМИ, из разных источников".

"У нас есть такая информация, но в любом случае Иордания входила в американские планы с самого начала войны в Сирии. Нравится им это или нет, они должны подчиняться приказам американцев. Иордания в любом случае не является независимой страной, что захотят американцы, то и произойдет, поэтому, если американцы хотят использовать северную часть Иордании против Сирии, они используют ее. Так что это вопрос не об Иордании, мы не обсуждаем Иорданию как государство, мы обсуждаем Иорданию в этом случае как территорию, потому что это Соединенные Штаты определяют планы, определяют игроков и тех, кто поддерживает любые инициативы Иордании по Сирии, множество террористов, которые приходят из Иордании и, конечно, из Турции с первого дня войны в Сирии", — рассказал Асад.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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