Асад рассказал о самом спорном вопросе на переговорах в Женеве и Астане

ДАМАСК, 21 апр – РИА Новости. Президент САР Башар Асад считает вопрос о светском государстве в Сирии самым спорным на переговорах в Женеве и Астане, большая часть оппозиции выступает против этого.

Отвечая на вопрос, какой вопрос является наиболее спорным в отношении будущей сирийской конституции, Асад заявил, что "светский характер" государства.

"Большая часть групп, которые, очевидно, присоединились к переговорам в Астане, и часть из тех, кто (участвует в переговорах – ред.) в Женеве, они не принимают секулярный характер государства, они хотят государство с официальной религией, исламское государство. Это, возможно, самый важный аспект противоречий по поводу конституции. Конечно, до сих пор мы не приступили к прямым переговорам, но мы знаем через посредников, что они предлагают и что мы предлагаем", — сказал Асад в интервью РИА Новости.

В настоящее время существует два параллельных переговорных процесса по урегулированию ситуации в Сирии: астанинский и женевский. В Астане с января проходят переговоры между вооруженной сирийской оппозицией и официальным Дамаском при поддержке стран-гарантов соглашения о перемирия (России, Ирана и Турции). В Женеве идут межсирийские консультации под эгидой ООН.

Москва на прошедшем в январе первом раунде межсирийских переговоров в Астане передала сторонам предложения по проекту конституции страны. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, тем самым Россия открыла дискуссию по содержанию будущего основного закона.