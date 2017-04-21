Асад назвал условия сотрудничества Сирии с США

ДАМАСК, 21 апр – РИА Новости. Сирия готова сотрудничать с США, когда Вашингтон изменит свое поведение, заявил президент САР Башар Асад в интервью РИА Новости.

"В политике нельзя сказать "Я не буду делать этого". Когда бы ни появилась надежда на то, что эта страна или это правительство сможет изменить свое отношение и начать уважать твой суверенитет, препятствовать любому кровопролитию в твоей стране, ты должен сотрудничать. Это не личное отношение, это не ненависть и любовь; это интерес твоего народа. Поэтому я не могу сказать, что эта эскалация что-либо изменила, так как эта эскалация – реальное выражение действительности американских властей, которые находились там десятилетиями, это не в новинку для США делать подобные вещи, но необходимо взаимодействовать с США как крупной страной, по крайней мере, не допускать пагубных последствий. В целом, я говорю не только о Сирии. Когда они (США — ред.) изменят свое поведение, мы готовы, с этим нет проблем" — заявил Асад, отвечая на вопрос, считает ли он, что отношения между Сирией и США могут улучшиться.

США 7 апреля нанесли с кораблей удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Россия и Иран назвали действия американской стороны актом агрессии против суверенного государства и нарушением международного права.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>