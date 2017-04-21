Асад: атака на базу "Шайрат" показала, что США не выполняют своих обещаний

ДАМАСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Сирии Башар в интервью РИА Новости заявил, что считал американского лидера Дональда Трампа "обещающим", но атака США на базу "Шайрат" показала, что американцы не придерживаются своих обещаний.

"Мы всегда стараемся думать, что стакан наполовину полон, но нам это не удалось. Мы попытались найти что-то позитивное, несколько месяцев назад мы сказали, что то, что этот президент Трамп сказал, было "обещающим", я описал это как обещающее. Но в действительности, это не то, что они обещали, так как все мы знаем, что американские чиновники говорят одно, а делают другое, они никогда не придерживаются своих обещаний и слов. Именно это было доказано недавно после атаки на "Шайрат"; они говорят одно, а делают другое", — сказал президент Сирии, отвечая на вопрос, считает ли он, что отношения между Сирией и США могут улучшиться.

Седьмого апреля США нанесли с кораблей удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Россия и Иран назвали действия американской стороны актом агрессии против суверенного государства и нарушением международного права.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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