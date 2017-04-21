Асад назвал страны-союзники террористических группировок

ДАМАСК, 21 апр – РИА Новости. Наступление сирийской армии на Ракку было замедлено в связи с атакой террористов в провинции Хама, но оно не остановлено, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.

В марте террористы предприняли попытку масштабного наступления в провинции Хама со стороны Идлиба. По некоторым данным, в наступательной операции принимали участие более 10 тысяч террористов "Джебхат-ан-Нусры"* и союзных ей бандформирований. За время боев было ликвидировано более двух тысяч боевиков.

"В действительности, из-за этой атаки на Хаму нам пришлось замедлить наше наступление – не остановить, а замедлить, – так как часть войск Сирийской арабской армии в обоих направлениях должна идти на юг и запад к Хаме, чтобы защитить город", — сказал Асад.

Президент напомнил, что месяц назад сирийская армия продвигалась к Ракке и уже была близка к тому, чтобы достичь ее. "Именно тогда террористы совершили атаку в центре Сирии, по городу Хама, чтобы защитить ИГ* в двух районах", — отметил сирийский лидер, пояснив, что это было сделано для того, чтобы "замедлить наступление сирийской армии".

Асад заявил о наличии связей между группировками "Исламское государство", "Джебхат-ан-Нусра" и Турцией. "И, конечно, говоря о Турции, мы имеем в виду США, а говоря о США, мы имеем в виду Францию и Великобританию, а говоря о них, мы имеем в виду Саудовскую Аравию, и так далее. В действительности это один хор, у них одна армия посредников, которая представлена различными группировками, в основном, "Аль-Каидой", "ан-Нусрой" и ИГ", — заключил Асад.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30 мск.

* Террористические группировки, запрещенные в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

* Террористические группировки, запрещенные в России.