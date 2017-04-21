Асад: сирийская армия готова сотрудничать с коалицией по освобождению Ракки

ДАМАСК, 21 апр – РИА Новости. Сирийская армия при освобождении Ракки готова сотрудничать со всеми силами, которые намерены бороться с терроризмом, в том числе с западной коалицией, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад.

"Мы всегда заявляем, что мы готовы к сотрудничеству с любой страной, которая истинно готова или имеет желание бороться с терроризмом", — сказал Асад, отвечая на вопрос, есть ли вероятность сотрудничества с западной коалицией в операции по освобождению Ракки.

"Мы даже не ставили условий, какие страны; любые страны, включая западные, учитывая, что, как мы уже знаем, Запад поддерживает террористов и у него нет желания бороться с ними. Но мы говорили, кто бы ни был готов, мы готовы", — добавил он.

Говоря о перспективах участия в операции российских и курдских военных, Асад отметил, что официальный Дамаск "всегда общался с различными группами в Сирии, которые борются с террористами". "У нас был прямой контакт с курдами и, конечно, русскими по этому поводу. Вопрос в том, как", — указал он.

Советник Асада Бусейна Шаабан 14 апреля подтвердила, что наступление сирийских правительственных войск сил будет продолжаться и в направлении Ракки.

Освобождение "сирийской столицы" "Исламского государства"* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года. Основой SDF являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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