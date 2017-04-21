"У них нет морали": Асад заявил, что США будут делать все для его свержения

ДАМАСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что США будут делать все для свержения правительства Сирии и установления "марионеточного режима".

По словам Асада, целью США в Сирии является дестабилизация страны.

"Их цель – сменить правительство, свергнуть правительство и поставить вместо него своих марионеток, поэтому они будут делать все, чтобы цель оправдывала средства: ни ценностей, ни морали нет. Может случиться все что угодно", — заявил Асад.

США и их союзники неоднократно повторяли, что урегулирование конфликта в Сирии невозможно при сохранении у власти президента Асада. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что "декламирование мантр" о необходимости ухода Асада не приближает к политическому разрешению сирийского конфликта. Для поиска его мирного разрешения были запущены женевский процесс и астанинский процесс, который является подкрепляющим, составным элементом женевского. Песков подчеркнул, что поиск решения должен вестись именно в рамках этих процессов, альтернативы которым нет.

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