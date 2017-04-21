Во всех сирийских университетах открыли кафедры изучения русского языка

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сирия открыла кафедры изучения русского языка во всех университетах страны, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад в Совете Федерации РФ.
"Решение президента Башара Асада о том, чтобы русский язык стал вторым языком в Сирии — это один из элементов благодарности сирийского народа российскому народу за поддержку. Даже многие семьи назвали своих детей Путиным. И не секрет, если я скажу, что дети президента учат сейчас русский язык", — сказал он.
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