Во всех сирийских университетах открыли кафедры изучения русского языка

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сирия открыла кафедры изучения русского языка во всех университетах страны, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад в Совете Федерации РФ.

"Благодаря усилиям посольства Сирии в Москве, а также по согласованию с его превосходительством президентом Башаром Асадом русский язык стал вторым языком в школах Сирии. Мы открыли кафедры изучения русского языка во всех университетах страны. В школах изучение русского языка начинается с седьмого класса", — сказал дипломат.

"Решение президента Башара Асада о том, чтобы русский язык стал вторым языком в Сирии — это один из элементов благодарности сирийского народа российскому народу за поддержку. Даже многие семьи назвали своих детей Путиным. И не секрет, если я скажу, что дети президента учат сейчас русский язык", — сказал он.

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