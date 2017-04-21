Россия частично компенсировала потери сирийских ПВО, заявил Асад

Президент Сирии Башар Асад и заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев во время интервью

Президент Сирии Башар Асад и заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев во время интервью

ДАМАСК, 21 апр — РИА Новости. Потери сирийских ПВО были частично компенсированы Россией качественным вооружением и системами, но этого пока недостаточно, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости.

"Конечно, русские через их поддержку сирийской армии частично компенсировали эти потери качественным вооружением и системами ПВО, но этого недостаточно, когда вы говорите о всей стране. На восстановление всей системы ПВО требуется очень много времени", — сказал Асад.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявлял, что на вооружении армии Сирии есть эффективные зенитные ракетные комплексы С-200, "Бук" и другие системы.

В 2015 года в Сирию была доставлена новейшая зенитная ракетная система С-400, в 2016 году в Тартус были переброшены батареи российской зенитной ракетной системы С-300.

По словам Конашенкова, российская система ПВО в Сирии организована по принципу объектового прикрытия: ракетные системы ПВО С-400 и "Панцирь" прикрывают российскую авиагруппу на аэродроме "Хмеймим", а еще одна развернутая в Сирии группировка ПВО С-300 и "Панцирь" защищает пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ в Тартусе.

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