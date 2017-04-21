"Предлог для вторжения": Асад обвинил Запад в завышении числа жертв в Сирии

ДАМАСК, 21 апр — РИА Новости. Сирийский президент Башар Асад обвинил Запад в завышении данных о погибших за время конфликта в стране — речь может идти о десятках тысяч жертв, а не о сотнях тысяч. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости.

"Вообще, мы можем говорить лишь об официальных данных. Это десятки тысяч (жертв — ред.), а не сотни или тысячи, о которых вы слышите из СМИ. Конечно, можно упомянуть тысячи пропавших без вести людей, судьба которых неизвестна. Это официальные цифры", — отметил Асад.

Сирийский лидер подчеркнул, что Запад включает в число погибших сирийцев убитых террористов и иностранных наемников, которых Дамаск не учитывает.

По словам Асада, данные о числе жертв, которые появлялись в западных СМИ в последние шесть лет, являются неточными.

"Они даются лишь для того, чтобы раздуть цифры, чтобы показать, как ужасна ситуация и использовать это как гуманитарный предлог для вторжения в Сирию. Поэтому как государство, как власти мы можем говорить о десятках тысяч жертв на данный момент", — заявил он.

Президент добавил, что данные ООН, которая заявляет о 300 тысячах жертв, Дамаск также считает неверными, поскольку у организации нет инструментов для подсчета погибших в Сирии.

"На самом деле, их (инструментов — ред.) ни у кого нет, так как, как я уже говорил, мы говорим о различных группировках, об иностранцах, сирийцах и так далее, поэтому это тяжело подсчитать. Единственное, что у нас есть — официальные данные. Конечно, они (данные о количестве жертв — ред) должны быть выше официальных данных, но мы просто не можем оценить и дать какую-либо цифру", — пояснил политик.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики из различных группировок.

Российский Институт востоковедения РАН, используя данные Сирийского центрального статистического бюро, провел собственное исследование, согласно которому общая цифра погибших сирийцев составляет 105 тысяч человек.

Так, потери правительственной армии и ополченцев составили 45 тысяч человек, боевиков террористических организаций — 24 тысячи человек, мирного населения — 36 тысяч человек. При этом большая часть гражданских погибла от рук джихадистов и так называемой умеренной оппозиции. По данным ученых, за время конфликта также погибли около 18 тысяч наемников, которые были гражданами более чем 80 стран мира.

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