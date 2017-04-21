"Предлог для вторжения": Асад обвинил Запад в завышении числа жертв в Сирии

ДАМАСК, 21 апр — РИА Новости. Сирийский президент Башар Асад обвинил Запад в завышении данных о погибших за время конфликта в стране — речь может идти о десятках тысяч жертв, а не о сотнях тысяч. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости.
Сирийский лидер подчеркнул, что Запад включает в число погибших сирийцев убитых террористов и иностранных наемников, которых Дамаск не учитывает.
По словам Асада, данные о числе жертв, которые появлялись в западных СМИ в последние шесть лет, являются неточными.
"Они даются лишь для того, чтобы раздуть цифры, чтобы показать, как ужасна ситуация и использовать это как гуманитарный предлог для вторжения в Сирию. Поэтому как государство, как власти мы можем говорить о десятках тысяч жертв на данный момент", — заявил он.
Президент добавил, что данные ООН, которая заявляет о 300 тысячах жертв, Дамаск также считает неверными, поскольку у организации нет инструментов для подсчета погибших в Сирии.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики из различных группировок.
Российский Институт востоковедения РАН, используя данные Сирийского центрального статистического бюро, провел собственное исследование, согласно которому общая цифра погибших сирийцев составляет 105 тысяч человек.
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