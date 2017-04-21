Посол САР рассказал, как Россия не позволила разделить Сирию

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Использование Россией своего права вето не позволило разделить Сирию и превратить Совет Безопасности ООН в трибуну для вмешательства в дела других государств, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"Неоднократное использование Россией права вето не позволило хозяевам проекта расчленения разделить сирийское государство и не позволило использовать СБ ООН как трибуну для вмешательства в дела суверенных государств", — заявил посол, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

Говоря о роли, которую РФ играет в регионе дипломат отметил, что "активное российское содействие в деле национального примирения на местах вселило доверие народа и позволило активнее играть военно-политическую и дипломатическую роль".

"Российско-сирийские отношения все больше укореняются и прочность этих отношений позитивно сказывается на наших странах и на международной, региональной и внутренней безопасности и стабильности", — добавил сирийский дипломат.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>