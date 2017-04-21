Посол Сирии высоко оценил роль России в борьбе с терроризмом в стране

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Участие России в войне с терроризмом в Сирии подтвердило возможность его уничтожения, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад во время выступления в Совете Федерации.

"Прямое участие России в войне против терроризма аргументировано подтвердило, что существует возможность уничтожить терроризм, но для этого необходимо объединить усилия всех, этого до сих пор не произошло, несмотря на то, что опасность терроризма угрожает всем без исключения", — сказал он.

По словам дипломата, действия ВКС РФ в Сирии "помогли сирийской армии вернуть инициативу в свои руки и активно двигаться в сторону освобождения сотен сел и городков, а также очистить тысячи квадратных километров от ИГИЛ* и других террористических группировок".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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