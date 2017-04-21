Посол Сирии высоко оценил роль России в борьбе с терроризмом в стране

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Участие России в войне с терроризмом в Сирии подтвердило возможность его уничтожения, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад во время выступления в Совете Федерации.
По словам дипломата, действия ВКС РФ в Сирии "помогли сирийской армии вернуть инициативу в свои руки и активно двигаться в сторону освобождения сотен сел и городков, а также очистить тысячи квадратных километров от ИГИЛ* и других террористических группировок".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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