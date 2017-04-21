В МИД обеспокоены блокировкой США российского проекта по химатаке в Идлибе

АСТАНА, 21 апр – РИА Новости. Действия США и их западных партнеров, заблокировавших направление инспекторов на место химического инцидента в Идлибе, тревожны, они показывают, что урегулирование кризиса в Сирии не являются целю союзников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Безусловно, действия США и их западных союзников, которые заблокировали направление инспекторов для того, чтобы установить истину на месте инцидента с применением химических веществ, они очень тревожны, потому что за ними скрывается попытка найти предлог, чтобы не выполнять резолюцию СБ ООН о политическом урегулировании (в Сирии) и для того чтобы переключить внимание мирового сообщества на создание предпосылок, чтобы взять курс на смену режима", — заявил Лавров журналистам.

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